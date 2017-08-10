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Giresun'da balık tutarken denize düşerek kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'da balık tutmak için teknesiyle Erikliman Mahallesi'ndeki barınaktan denize açılan ve 4 gündür kendisine ulaşılamayan Muzaffer Çakır, kaybolduğu yerden 30 km mesafede ölü olarak bulundu.

Muzaffer Çakır'ın kaybolduğu yerden 30 kilometre mesafedeki Keşap ilçesi Düzköy altı mevkiinde denizde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Giresun İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. İnceleme sonucunda cesedin Çakır'a ait olduğu belirlendi. Ceset, Giresun Prof. Dr İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

(BE-ÖS-Y)



10.08.2017 08:39:39 TSI

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