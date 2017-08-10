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Aydın Tabip Odası sağlık kuruluşlarının afet yönünden incelenmesini istedi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 08:41
Aydın Tabip Odası sağlık kuruluşlarının afet yönünden incelenmesini istedi
Aydın Tabip Odası sağlık kuruluşlarının afet yönünden incelenmesini istedi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Tabip Odası önetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, ildeki sağlık kuruluşlarının büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak kurumsal hazırlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Bodrum'daki 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin Aydın ve Ege Bölgesinin 1. derecede deprem kuşağında olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkardığını belirten Dr. Hakan Karagözlü, "En son yaşanan 1999 Gölcük depreminden bu yana, depremle ilgili yasal mevzuatlar düzenlenmiş ve toplumsal duyarlılık oluşması sağlanmıştı. Bodrum depreminden çıkarmamız gereken dersler vardır. Şiddeti çok yüksek olmasına rağmen ölü kaybının olmaması; doğru bina yapımı ve kontrolü sayesindedir. Yalnız Bodrum Devlet Hastanesindeki hastaların bahçeye çıkarılması kaygı vericidir. Olağan dışı durumların yönetimi farklı kurumların işbirliğini gerektirir. Olağandışı durum meydana gelmeden olağan dışı durumlara hazır olmak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye indirmek önem taşımaktadır. Olağan dışı durumlara yönelik hazırlık aşaması çalışmaları, kurumun tüm hizmet birimlerinin yapısal sismik dayanıklılık ve yapısal olmayan hazırlıklarının yanı sıra, tüm personelinin hazırlık çalışmalarındaki rollerinin belirlenmesinden başlayarak, kurumsal afet planlarının sürekli güncellenmesi ve tatbikatlarla sınanmasına kadar genişletilebilmektedir" dedi.
Olası afet anında en önemli merkezlerin sağlık kuruluşları olduğuna dikkat çeken Dr. Karagözlü, şöyle konuştu: "Bu gerekçelerle ilimizin sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bir taraf olarak Aydın ilindeki sağlık kuruluşlarının gerek kendi bünyelerinde oluşabilecek olağan dışı bir durum veya büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak kurumsal hazır oluşunu öğrenmek istiyoruz. Bu amaçla sağlık kuruluşlarının hizmet binalarında sismik dayanıklılık değerlendirilmesine yönelik raporlarının sonuçlarına göre yapısal güçlendirme gereksiniminin hangi düzeyde olduğunu ve eğer güçlendirme gerekiyorsa bu konuda yürüyen projelerin hangi aşamada olduğu ile Valilik tarafından 'Hastane Afet Planlarının' hazırlanması ve güncellenmesine yönelik bir çalışmalar kapsamında, eldeki hastane afet planlarının hangi olağan dışı durumları kapsadığını, hangi sıklıkta güncelleme ve tatbikat yapıldığının kamuoyuyla paylaşılmasının büyük önemi vardır"
(MB-Y)

10.08.2017 08:43:50 TSI
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