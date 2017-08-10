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Kastamonu Müftüleri Cide'de toplandı



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da görev yapan müftüler aylık olağan toplantılarını bu ay Cide ilçesinde yaptılar.

Her ay farklı bir ilçede İl Müftüsü Osman Aydın öncülüğünde toplanan ilçe müftüleri bu ay ki toplantısını Cide ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantıya İl Müftüsü Osman Aydın dışında 19 ilçe müftüsü bizzat katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Cide İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoc, müftüleri Cide'de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Cide'de yaptıkları hizmetleri anlatan Kocakoç, daha sonra toplantıda yaz kuran kursları ve yapılan etkinlikler değerlendirildi.

Bu yıl Diyanet Vakfı aracılığı ile vekaletle kurban kesim faaliyetleri hakkında ise İl Müftüsü Osman Aydın tarafından bilgiler verildi. Aydın, "Yurt içinde 850 TL, Yurt dışı ise 650 TL olan vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşların ilçe müftülüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Toplantı sonrası İl Müftüsü Osman Aydın ve İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoc, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına nezaket ziyaretinde bulundular.

(İÇ)



10.08.2017 08:59:49 TSI

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