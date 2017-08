YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:

KAYSERİ (İHA) - Ar-Ge Değerlendirme ve Karar Kurulu toplantısının dördüncüsü, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), KOSGEB ve Erciyes Üniversitesi temsilcilerinin katılımı ile KAYSO'da yapıldı. Toplantıda 12 Proje görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, katma değeri yüksek ürün üretmenin yolunun ar-ge çalışmalarından ve alt yapısından geçtiğini söyledi. Başkan Büyüksimitçi, "Her fırsatta dile getirdiğimiz katma değeri daha yüksek ürünler üretmenin yolu, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçiyor. İtici güç olarak tabir ettiğimiz Ar-Ge ve inovasyon, işletmelere bir adım öne geçerek, rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlıyor. Kayseri firmalarımızın her geçen yıl desteklerden daha fazla yararlanıyor olmaları sevindirici bir durum ancak, biz karar kurulu olarak firmalarımızın hem iç piyasada hem de dış piyasada daha güçlü rekabet edebilmeleri adına, katma değeri daha yüksek ve daha nitelikli ürünlere yönelmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Devletin bu bağlamda ciddi destekler verdiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, üyelerine bu desteklerden faydalanmaları yönünde çağrı yaparken, KAYSO olarak kendilerinin de Ar-Ge ve tasarım merkezleri konusunda bir takım çalışmalar yürüttüklerini ve konunu önemini her ortamda dile getirdiklerini söyledi.

2017 yılı içerisinde dördüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, "KOSGEB Kayseri Müdürlüğü olarak, Ar-Ge-İnovasyon çalışmaları bizim için büyük önem taşıyor. Bunun en önemli nedeni, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak için Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının önemli bir itici güç olması" dedi.

KOSGEB olarak 2016 yılında Ar-Ge ve inovasyon konusunda Kayseri'de 2 milyon TL değerinde bir destek sağladıklarını, bu yılda geçen seneki rakamı geçeceklerini öngören Özbekler, "Tabii burada sadece rakamsal artış bir ölçüt olmamalı. Projelerin içeriğinin de gelişmesi bizim için önemli. Ar-Ge ve inovasyon dediğimiz zaman mutlaka değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor. Ancak biz bu katma değerin daha da artmasını, daha da nitelikli olmasını istiyoruz. Bu noktada bugün bu kurulu birlikte gerçekleştirdiğimiz Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Sanayi Odası bizim için önemli bir paydaş. 2017 yılı içerinde gerçekleştirdiğimiz dördüncü Ar-Ge Kurulumuz. Aynı zamanda, medikal sektörü, elektrikli ev aletleri gibi alanlarda da işbirliği projelerini birlikte değerlendirdik" diye konuştu.

Değerlendirme kurulu toplantısına, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenan Danışman ve Doç. Dr. Recep Güneş katıldı.

