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Amasya'da köy yolları parke taşlarla örülüyor

- Vali Varol'dan parke taş üretim tesisinde inceleme



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren parke taş üretim tesisinde inceleme yaptı.

Görevlilerden bilgiler alan Vali Varol, "Köylerimizin yol, alt yapı, içme suyu ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan İl Özel İdaremiz bu kapsamda bazı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde üreterek önemli ölçüde tasarruf etmektedir. Burada üretilen parke taşlarıyla köylerimizin yolları da aynı şehirlerde olduğu gibi temiz ve güzel bir görünüme kavuşmaktadır" dedi.

Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet binası ve atölyelerinde de incelemelerde bulunan Varol, 10 adet yangın söndürme tankerini de köy muhtarlarına teslim etti.

İncelemelere İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu da katıldı.

(MÇ-SLH-Y)



10.08.2017 09:40:40 TSI

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