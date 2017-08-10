Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,65-13,80 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,65 TL en çok 13,80 TL; Dana, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4.419,29 TL en çok 4.419,29 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,30 TL en çok 4,50 TL.
(MB-E)
10.08.2017 09:43:03 TSI
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