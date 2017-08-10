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Kayserispor'da Galatasaray maçına hazırlanıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:42
Kayserispor'da Galatasaray maçına hazırlanıyor
Kayserispor'da Galatasaray maçına hazırlanıyor
- Kayserispor'dan Welliton açıklaması

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ilk maçında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı. Burada düz koşu yapan futbolcular, daha sonra kondisyon çalışarak hazırlıklarını sürdürdü.
Kayserispor'dan 'Welliton' açıklaması
Öte yandan, Kayserispor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcu Welliton Soares Morais'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edildiğine dair yazı ulaştığı belirtildi. Feshe gerekçe olarak oyuncunun birikmiş alacaklarının olduğu ama futbolcunun geçmişe yönelik bir alacağı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"09.08.2017 Çarşamba günü saat 17.00 sularında kulübümüze futbolcumuz Welliton Soares Morais'in sözleşmesinin tek taraflı feshi ile ilgili bir yazı ulaşmıştır.
Feshe gerekçe olarak ise adı geçen oyuncunun birikmiş alacaklarının ödenmemesi gösterilmiştir. Ancak oyuncumuz Welliton hali hazırda kulübümüzden geçmişe ait her hangi bir alacağı olmadığı gibi Yönetim Kurulumuzca adı geçenin disiplinsiz hareketleri ve kampa geç katılmasından kaynaklı karar altına alınmış para cezası da beklemektedir. Anılan fesih yazısının futbolcumuz Welliton Soares Morais' in bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığı bilinmemekle beraber, bu işlemin anılan futbolcumuz ile avukatı arasındaki iletişim eksikliğinden de kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Bu gelişmeler üzerine fırsatçı bir takım menajer ve avukatlar devreye girerek oyuncumuz ve kulübümüz menfaatlerine aykırı ve kendi kazançlarına olacak şekilde haksız işlemler yapmaktadırlar. Yaşanan gelişmelerde kulübümüz gerek uluslararası hukuk, iç hukuk ve transfer mevzuatı gibi konularda tamamen haklı durumdadır. Her hangi bir fesih name TFF'ye intikal ederse TFF fesih nameyi işleme koymak zorundadır. Böyle bir işlemin vuku bulması halinde ise davacı olacak kulübümüz hem oyuncudan, hem transfer olacağı kulüpten ve hem de bu hataya sebep olan sorumlulardan ciddi tazminatlar talep edecektir. Bu arada hatalarını anlayan sorumlular durumu düzeltmek için il dışında bulunan kulüp başkanımızla görüşmeler yapmış, ancak şu ana kadar net bir sonuç alınamamıştır. Kulübümüz önce kulüp menfaatlerini, kulüp otoritesini ve mensubiyet duygusu ile hareket eden diğer oyuncuları düşünerek en doğru kararı verecek olup gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."
(TB-SK)

10.08.2017 09:44:12 TSI
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