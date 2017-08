YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Memiş: "Bayburt bütünüyle kentsel dönüşüme tabi olacak"

Başkan Memiş: "Bayburt bütünüyle kentsel dönüşüme tabi olacak"



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt'a kazandırılan tesisler ve yapımı devam eden belediye çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde inceleyen ve projelerle ilgili muhtarlara bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt'un bütünüyle kentsel dönüşüme tabi olacağını ve en kısa zamanda konuyla ilgili Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanının Bayburt'a geleceğinin müjdesini verdi.

7 bin metrekare kent meydanı, 5 bin metrekare kapalı otopark

Şehre kazandırılan tesisler ve yapımı devam eden çalışmaları incelemek amacıyla muhtarlarla birlikte şehir turuna ilk olarak alt katı 5 bin metrekare kapalı otopark, üst katı ise 7 bin metrekare kent meydanı olacak olan Saray Bahçesi olarak bilinen alanda başlayan Başkan Memiş, projeyle ilgili verdiği bilgide çalışmaların bitmesiyle birlikte Cumhuriyet Caddesi'ndeki otopark sorununun tarihe karışacağını, kent meydanının ise son derece modern peyzajıyla hizmete sunulacağını söyledi.

Şehir merkezinde birçok cadde aynı kalitede olacak

Daha sonra yol ve kaldırım çalışmasının tamamlandığı Turan Caddesi ile son haliyle örnek bir cadde görünümüne kavuşan aynı zamanda takdir edilen Sebahattin Savacı ile benzer çalışmaların yapıldığı Şair Zihni ve Şair Celali Caddelerini mahalle muhtarlarıyla birlikte gezen Başkan Memiş, aynı çalışmaların devam ettiği Ulu Camii çevresindeki caddelere geçerek burada da gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi ve şehir merkezinde birçok caddenin aynı kalitede yapılarak örnek olacağını kaydetti.

Yöresel halk pazarı ve kapalı otopark

Yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Memiş ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Kadızade Mahallesi'nde devam eden Yöresel Halk Pazarı ve Kapalı Otopark Projesi oldu. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Semerciler Caddesi'nde de otopark sorununun sona ereceğini belirten Başkan Memiş, aynı zamanda şehre bir yöresel halk pazarının, mahalleye ise örnek bir parkın kazandırılacağını dile getirdi.

Hem fiziksel hem biyolojik arıtma

Belediye Başkanı Mete Memiş ve mahalle muhtarları daha sonra Kaleardı Mahallesi'ne geçerek 1,5 yıl önce faaliyete geçen Atık Su Arıtma Tesisi'ni incelediler. Fiziksel arıtmanın yanında tesisin biyolojik arıtma özelliğinin de olduğunu belirten Başkan Memiş, bu özelliğin Türkiye'de nadir olduğunu dile getirdi ve bunun sonucu olarak tesisin içinde dahi koku olayının olmadığını ifade etti. Belediye Başkanı Memiş, "Yaklaşık iki yıldır faaliyette olan atık su arıtma tesisi sayesinde şehrimizin hiçbir noktasında Çoruh'a kanalizasyon akmıyor. Bütün şehrin kanalizasyonu hem fiziksel hem de biyolojik arıtma özelliğine sahip olan bu tesiste toplanarak arıtılıyor. Çok şükür göz bebeğimiz olan Çoruh pırıl pırıl akıyor. Çoruh'un nasıl bir temizliğe kavuştuğunu test etmek için nehrin içinden geçtiği her hangi bir köye gidip orda yaşayan vatandaşlarımızdan da bilgi alabilirsiniz" diye konuştu.

Kaleardı Mahallesi Cazibe Merkezi haline gelecek

Atık Su Arıtma Tesisi'nin işleyişi ile ilgili muhtarları bilgilendiren Başkan Memiş, yine Kaleardı Mahallesi'nde yapımı devam eden Kaleardı Şehir Parkı'na geçerek burada da gerçekleşen çalışmaları muhtarlarla birlikte yerinde inceledi. Başkan Memiş, burası ile ilgili verdiği bilgide, çalışmaların % 75 oranında tamamlandığını, park içerisinde seyir terasından, birçok sosyal ve sportif tesise, yürüyüş yollarından bisiklet yollarına, otopark alanlarından mesire alanlarına kadar çeşitli alanların olacağını bildirdi. Parkın hizmete açılmasıyla birlikte Kaleardı Mahallesi'nin cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Başkan Memiş, Kaleardı Şehir Parkı'nın yanı sıra Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın talimatıyla Kültürhan projesinin hayata geçirileceğini ve Baksı Müzesi tarafından da Kadın İstihdam Merkezi yaptırılacağını sözlerine ekledi.

GES Projesi Türkiye'ye örnek oldu ve birincilik getirdi

Parkta bir süre daha gezen Başkan Memiş ve beraberindeki heyet, buradan ayrılarak Bayburt Belediyesi'nin bir diğer mega projesi olan Güneş Enerjisi Santrali'ne geçtiler. Yaklaşık 3 ay içerisinde yapımı tamamlanarak 2017 Şubat ayından buyana elektrik üretimi gerçekleştiren santralin Bayburt Belediyesi'ne yıllık 750 ila 800 bin dolar arasında net gelir sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, "Bayburt Belediyesi olarak Türkiye'de Güneş Enerjisi projesiyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu projemiz Türkiye'de birçok belediyeye de örnek oldu. Yaklaşık 75 dönümlük bir alanda 4 megavatlık enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Devletimiz de 10 yıl alım garantisi verdi. Belediyemize ciddi manada gelir sağlayacak olan projemiz her geçen gün takdir topluyor. Aynı zamanda bu proje ulusal bir derginin yaptığı ankette bize Türkiye birinciliği getirdi. Biz tabi bu çalışmayla yetinmedik, 2 megavatlık daha tesisin projesini hazırladık ve inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Buradaki temaslarını tamamlayan Belediye Başkanı ve muhtarlar daha sonra aynı bölgede yapımı devam eden tarım ve hayvancılık adına her şeyin yer alacağı Tarım Yerleşkesi'ne geçtiler. Başkan Memiş, "Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 39 Milyon TL maliyetli dev projemizin inşasına maliye bakanımızın da destekleriyle, başladık. Sayın bakanımıza bu noktada teşekkür ediyoruz. Tarımla ilgili bütün şeyler orada toplanacak. Hayvan Satış Pazarı, mezbahane, hayvan barınağı, ot pazarı, saman pazarı olacak. Hububat alım depoları olacak. Hayvanlar için sadece pazar alanı değil ahır da olacak. Vatandaşların konaklama ihtiyacının karşılanması için otelde olacak. Bir sonraki aşamada da ata sporumuz ciritin icra edileceği birde cirit sahası olacaktır." şeklinde bilgi verdi.

Türkiye'de benzeri olmayan bir proje

124 dönümlük alanıyla bütün tesisleri içinde barındıracağını gelecekte de tarım ve hayvancılık adına yeni tesislerin de eklenebileceğini dile getiren Başkan Memiş, son derece modern bir mezbahenenin yanı sıra Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da benzeri olmayan Tarım Yerleşkesi'nin Bayburt'u cazibe merkezi haline getireceğini kaydederek, "Bazı illerde güzel bir mezbahene olabilir, bazı bölgelerde çok iyi canlı hayvan pazarı olabilir. Ama bütün tesisleriyle son derece modern bir Tarım Yerleşkesi'ne Bayburt sahip olacak" dedi.

Şansımızı avantaja dönüştürmenin gururunu yaşıyorum

Tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Memiş şöyle konuştu:

"Bayburt Belediye Başkanı olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Bayburt'a çok olumlu bakıyor, Sayın Başbakanımız Bayburt'a çok olumlu bakıyor. Bizim çok şanslı olduğumuz bir durum daha var; Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanı Bayburtlu ve Bayburt Milletvekili. Sayın Maliye Bakanımızın katkılarıyla bu projelerin başlaması ve hayata geçmesi çok kolay oldu. Şanslı bir belediye başkanı olarak bu şansımızı da avantaja dönüştürmenin gururunu yaşıyorum."

Altyapısı Tamamlanmış Bir Bayburt Var

"Sizlerde şahit olduğunuz gibi Bayburt'a çok güzel tesisler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Sizlerin aracılığı ile bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz; sabrettiler, beklediler ve karşılığında altyapısı tamamlanmış bir Bayburt var. Hem fiziksel hem de biyolojik arıtma özelliği ile bölgede tek olan atık su arıtma tesisimiz var, Çoruh'a 1,5 yıldır kanalizasyon karışmıyor. Bu çalışmalar Bayburt'un kentleşmesi adına çok önemli."

İnşallah Bunlar Bir Ömürlük Olacak

"Bugün Türkiye'nin en modern illerinde, en gelişmiş illerindeki asfaltı, kaldırımı fazlasıyla Bayburt'ta imal ediyoruz. Yani kaldırımımız da, asfaltımız da son derece modern, son derece kalıcı. İnşallah bunlar bir ömürlük olacak. Biz göreve başlamadan şöyle demiştik; Bu kent modern bir şehirde gördüğümüz asfaltla, kaldırımla buluşacak. Bütün sokaklar kazılıyor, stabilize malzemesi, PMT'si en modern şekliyle seriliyor, sıkıştırılıyor. Üzerine de 8 cm temel asfaltı, onun üzerine de 5 cm koruyucu asfaltı yani toplamda 13 cm asfalt Bayburt'un bütün cadde ve sokaklarına seriliyor."

İşçilik de Kalite de Son Derece Mükemmel

"Burada bir konun daha altını özellikle çiziyorum; Bizim kaldırımlarımız andezit değil, bizim kaldırım taşlarımız granittir. Andezitin çok çok üstü kaliteye sahip. Ama biz bunu andezit maliyetiyle kaldırımlarımızı granit döşetiyoruz. Sizlerde şahit oldunuz, herkes de görüyor, il dışından gelenlerde bakıyor ki, işçilik de kalite de son derece mükemmel, son derece doğru. Bayburt'a bunların hepsi yakışır. Vatandaşlarımız bu çalışmalarımızı görünce memnuniyetlerini çok açık bir şekilde ifade ediyorlar."

Beğenilen ve İmrenilen Bir Bayburt'u El Birliği İle Oluşturacağız

"Bu çalışmaların hayat bulmasında bizleri yalnız bırakmayan, hem fikri destekleriyle hem de mali destekleriyle katkı sunan Sayın Maliye Bakanımıza hem şahsım adına, hem mahalle temsilcileri olarak siz değerli muhtarlarımız adına, hem de bütün hemşehrilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun geldiniz. Vaktimizin yettiği kadar çalışmalarımızın bir kaçını gezdik, gördük. Bu çalışmalara inşallah devam edeceğiz. Allah Bayburt'umuzun geleceğini inşallah hayırlı edecek, doğru edecek, güzel edecek. Özlediğimiz şehirler yerine, imrendiğimiz şehirler yerine gezildiğinde, görüldüğünde çok çok beğenilen, çok çok imrenilen bir Bayburt'u el birliği ile oluşturacağız. Sizden aldığım destek son derece önemliydi. Bugüne kadar yaptığımız istişarelerde hem eleştirilerinizi dile getirdiniz hem de yapılması gerekenler noktasında fikir verdiniz. Sizlerin de büyük katkılarıyla belediye çalışanlarımızla ekip halinde başardık."

Biz Bu Çalışmaları Hayal Bile Edemiyorduk

Başkan Memiş'le birlikte projeleri yerinde inceleyen mahalle muhtarları gördükleri çalışmalar karşısında hayretlerini gizleyemediler. Her bir projeyi ayrı ayrı takdir eden muhtarlar, "Bugün gezip gördüğümüz yerler çok harika. Biz bunları tahmin bile edemiyorduk. Yeni gördüğümüz yerler var; Bunların hepsi harika. Bütün çalışmalarda alın teri ve emek var. Belli ki çok şahane yatırımlar var. Biz emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz." diye kanaatlerini dile getirdiler.

Bayburt Bütünüyle Kentsel Dönüşüme Tabi Olacak

Bir mahalle muhtarının Kentsel Döşüm konusunda yönelttiği soruya Başkan Memiş, Bayburt'un bütünüyle kentsel dönüşüme tabi olacağını ve en kısa zamanda konuyla ilgili Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanının Bayburt'a geleceğinin müjdesini vererek şöyle konuştu:

"Biz mahallelerin hepsinin altyapı çalışmalarını yaptık. Kentsel dönüşümü konuşmak, yerinde karar vermek ve hemen başlamak amacıyla Maliye Bakanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız en kısa zamanda Bayburt'a gelecekler. Biz bu iki bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan onur duyarız, mutlu oluruz. Bayburt kentsel dönüşüme bütünüyle tabi olacak. Biz zaten fikri altyapısını hazırladık, mahallerimizde tek tek tespitlerimizi yaptık. Hangi mahallede kaç tane ev var, kaç tane işyeri var, biz bunların altyapı çalışmalarını yaptık. Sayın bakanlarımız gelip yerinde görerek karar verip inşallah en kısa zamanda da uygulamaya başlayacaklar."

Projelerin Hepsini İncelemeye Zaman Yetmedi

Bayburt Belediyesi'nin son üç yılda tamamlanan tesisleri arasında yer alan Saklı Cennet Tatil Köyü, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Aile Yaşam Merkezi vb. projeler ve devam eden diğer çalışmaları incelemeye zaman yetmediği için mahalle muhtarlarıyla şehir turunu Tarım Yerleşkesi'nde sonlandıran Başkan Memiş, bir sonraki programda inceleme gezisine kaldığı yerden devam edilebileceğini kaydederek yapılması planlanan Kapalı Halk Pazarı, Ticaret Merkezi, Sokak İyileştirme v.b diğer projelerin de mahalle muhtarlarıyla birlikte istişare edileceğini sözlerine ekledi.

Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan'ın da hazır bulunduğu inceleme gezisine Kaleardı Mahalle Muhtarı Arif Kalekahyası, Gençosman Mahalle Muhtarı Asaf Altıkat, Velişaban Mahalle Muhtarı Ayhan Antika, Uzungazi Mahalle Muhtarı Celal Fidan, Kadızade Mahalle Muhtarı Halil Pörge, Zahit Mahalle Muhtarı Mahmut Orun, Mehmet Çelebi Mahalle Muhtarı Mehmet Helvacı, Camii Kebir Mahalle Muhtarı Mustafa Kuyumcu, Esentepe Mahalle Muhtarı Rızvan Karadeniz ve Karasakal Mahalle Muhtarı Ziya Şadan Çalışkan katıldı.

(YY-AA-Y)



10.08.2017 09:44:37 TSI

NNNN