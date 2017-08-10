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Savaş, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:43
Savaş, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Savaş, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Savaş, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, bölge müdürlüğünün Aydın'daki yatırımları hakkında Milletvekili Mustafa Savaş' a ilgili Şube Müdürlerinin de katılımıyla brifing verdi.
Milletvekili Mustafa Savaş, DSİ Bölge Müdürlüğü'nün, tarımsal kullanımdan içme suyuna, enerji üretiminden hayvan içme suyu göletlerine varıncaya kadar her alanda Aydınlı vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getiren en önemli yatırımcı kuruluş olduğunu ifade ederek başarılı hizmetlerinden dolayı Bölge Müdürümüz Mehmet Akif Baltayı ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarını tebrik etti.
(OD-MB-Y)

10.08.2017 09:45:59 TSI
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