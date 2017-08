YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gesi Fatih Mahallesi Emniyet binasına kavuşuyor

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyemizce Gesi Fatih Mahallesinde yapımına başlanacak olan Emniyet binasının temel atma töreninin yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesinin eğitim başta olmak üzere sağlık, spor ve kültür tesisleri inşa ettiğini ancak semtlerin huzur ve güven ortamını sağlayan emniyet güçlerine yönelik tesisler de yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin her iş ve işleminden hem sorumluyuz hem de görevlerimiz arasında yer almaktadır. Zaten belediye başkanının eski ismi 'şehri emin' olarak bilinmektedir. Yani şehrin her şeyinden sorumlu kişi anlamındadır. Biz de belediye hizmetleri denilince zaten akla ilk gelen 'beşikten mezara kadar' her şehir hizmetini gerçekleştiren kurum olarak bilinir. Bu bağlamda Melikgazi'mizin Gesi Fatih Mahallesinde ihtiyaç duyulan EMNİYET BİNASI tesisi için önce yer tespiti sonra projelendirme ve sonunda temel atma çalışmasına gelindi. Toplam alanı 1600 m2 olan tesis de zemin artı 3 kat olmak üzere 450 metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi, otoparkı ve her türlü yapımı ile inşaat tamamlanarak Emniyet Müdürlüğümüze 2018 yılında teslim edilecektir" dedi.

Gesi Bölgesinin artık nüfusu ve sosyal, spor, alış veriş merkezleri ile kamu hizmet tesisleri ile uydu kent niteliğinde olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, temel atma törenine tüm halkımızın davetli olduğunu sözlerine ekledi.

Temel atma töreni, 11 Ağustos 2017 Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

