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Düzce'de tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilecek

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:07
Düzce'de tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilecek
Düzce'de tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilecek

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi'nin, "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çevre ve sağlık alanlarında desteklenen Düzce Üniversitesi'nin, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ardından, yönetmeliği yayımlanan "Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi de resmi olarak faaliyetlerine başlayacak.
Merkez; Düzce Üniversitesi'nin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilmesi çalışmalarını gerçekleştirmeyi ve endüstriye uygulanabilir pilot üretim çalışmalarını hayata geçirerek bölgeye yaymayı amaçlıyor. Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve bunları araştırmacıların kullanımına sunmak gibi faaliyetleri yürütecek.
Diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar gerçekleştirecek Merkez, katma değerli ürün üretimi için endüstriyel çalışmalar yaparak pilot üretim tesislerini kurmayı hedefliyor.
Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlayacak olan Merkez, konuyla ilgili araştırmacı yetiştirilmesini de destekleyecek.
Konu hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar da yürütecek. Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi, tarımsal atık geri kazanım çalışmalarının yayılımı için faaliyetler gerçekleştirerek gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurma uygulamalarını da hayata geçirecek.
(TT-İÇ)

10.08.2017 10:09:17 TSI
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