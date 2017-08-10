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Dursunbeyliler Dev Organizasyonda bir araya gelecek



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediyesi, 3 Eylül'de Dursunbey dışında yaşayan binlerce hemşehrisini saz mesire alanında yapılacak olan dev organizasyonunda bir araya getirecek. Binlerce Dursunbeylinin katılması beklenen etkinlik festival havasında geçecek.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın seçim beyannamesinde yer alan ve her platformda Dursunbey dışında yaşayan Dursunbeylileri bir piknikte bir araya getireceğini ifade eden Başkan Bahçavan, bu projesini 3 Eylül'de hayata geçiriyor. 3 Eylül'ün Kurban Bayramının 3. günü ve pazar gününe gelmesi sebebi ile Başkan Bahçavan, bu organizasyon için Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğüne talimat verdi.

3 Eylül'le bir ay kala bu dev organizasyon için çalışmalara başlayan Dursunbey Belediyesi, sabah saatlerinde gerçekleşecek olan resmi törenlerin ardından saat 13.00 ile akşam 20.00 arasında piknik ve festival gerçekleştirecek. Piknikte Saz'a kurulacak olan dev sahnede birçok etkinlik gerçekleşecek. İzmir'den Dj Kenan'ın sunacağı etkinlikte, yarışmalar, oyun alanları, lunapark, oyun alanları olacak. Etkinlikte ayrıca dans grupları, kılıç kalkan ekibi, barana ekibi gibi bir çok grup gösterilerini gerçekleştirecek.

Öte yandan saz mesire alanına kurulacak olan çadırlar da vatandaşların hizmetine sunulacak. Binlerce hasırın dağıtılacağı etkinlikte 20 metrelik mangal kurulacak. Vatandaşlara ekmek arası köfte ikramı yapılacak olan etkinlikte gün boyu da çeşitli ikramlar olacak. Müzik ve eğlencenin tavan yapacağı güne Dursunbey dışında kurulan dernekler de destek verecek.

Çeşitli reklam platformları ile duyurulacak olan bu dev etkinlik için Dursunbeylilerin yoğun yaşadığı yerlerde billboard, afiş çalışması gerçekleşecek. 3 Eylül Akşamı Dursunbey'de sahne alacak olan Ünlü sanatçı Buray'a a vurgu yapılacak tanıtımlarda 'Herkes BURAY'a' sloganı kullanılacak. Dursunbey'den ve Dursunbey dışında yaşayan Binlerce Dursunbeylinin katılması beklenen etkinlik için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu dev organizasyon ile ilgili önümüzdeki günlerde Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın da açıklama yapması bekleniyor.

(HD)



10.08.2017 10:09:44 TSI

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