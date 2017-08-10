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BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:08
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
BBP Sivas İl Başkanı Bulut'tan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
BBP İl Başkanı Uğur Bulut, İHA Muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve parti yöneticileri ile birlikte İHA Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat'ı ziyaret etti. İHA'nın Sivas'ı bölge müdürlüğüne dönüştürülmesini Sivas için çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, Bölge Müdürü Göktürk Fırat'a çalışmalarında başarılar diledi.
İHA Bölge Müdürü Göktürk Fırat'ta ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek İHA'nın yapısı hakkında bilgi verdi.

(UY-

10.08.2017 10:11:08 TSI
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