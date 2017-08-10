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Bitlis İHH'dan 'Kurban Bağışı' kampanyası



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH), kurban bağışlarını 106 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalara başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de hayırseverlerin bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlayan Bitlis İHH, kurban bağışları için kolları sıvadı. Açıklamalarda bulunan Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan, "İHH İnsani Yardım Vakfı bu yıl ki kurban organizasyonunu '25 yıldır ümmete kurban' sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 106 ülke ve bölgede gerçekleştirerek 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Çeyrek asırdır kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH'nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise 620 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını Bitlis İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Bu hayırlı kampanyaya katkı sunmak isteyen hayırseverler, Bitlis İHH adına Albaraka Türk Bankası Tatvan Şubesinde bulunan 'TR96 0020 3000 2017 1313 0000 01' nolu yardım hesabımız aracılığıyla yardımlarını bizlere ulaştırabilirler. Ayrıca kampanyanın detayları için de Tatvan Belediyesi arkasında bulunan dernek binamıza şahsen başvurabilir ya da 0434 827 20 10 nolu telefon numarasından bilgi alabilirler" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



10.08.2017 10:11:15 TSI

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