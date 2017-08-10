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Zeytinköy'ün en güzel yazı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:12
Zeytinköy'ün en güzel yazı
Zeytinköy'ün en güzel yazı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Başkent ve Ankara Üniversiteleri ile birlikte Zeytinköy bölgesinde 'Yaz Okulu' düzenledi. Yaz okuluna katılan 5-15 yaş aralığında çocuklar için eğitim, geziler ve ritm atölyesi, kadınlar için ise hakları konusunda bilinçlendirme, örgütlenme, sağlık ve kız çocuklarının okutulmasını içeren etkinlikler düzenlendi.
Muratpaşa Belediyesi, Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere Mahalleleri'ni kapsayan Zeytinköy bölgesinde, Sivil Toplum Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, Kadın Emeği Eğitim ve Danışma Merkezi inşası, yol, park ve imar çalışmaları gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal gelişim için de özel programlar da uyguluyor.

İki üniversite ile ortak çalışma
Başkent ve Ankara Üniversiteleri'nin Sosyal Hizmetler bölümleri ile ortak proje geliştiren Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy Bölgesi'nde 5-15 yaş aralığındaki çocuklar için yaz okulu, ritm atölyesi, kadınlar için de kadın örgütlenmesi ve sosyal doku araştırmasını içeren çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan sosyal doku çalışması raporlaştırılacak.

Kadınlar komite kurdu
Kadınlara yönelik çalışmalarda ise, kooperatifleşmenin önemi, kadın hakları, kadın sağlığı, aile içi iletişim, ailedeki roller, ergenlik dönemi, şiddet ve çocuğa yönelik şiddetin sakıncaları gibi konularda eğitim verildi. Sürdürülen çalışmalar sonrasında kadınlar arasında 5 kişilik bir komite kuruldu. Komite, kadınlara kendi işini kurma konusunda eğitim çalışmaları yapılması için girişimler yapacak.

Çocuklardan ritm grubu
Yaz okulunda, 7 yaş altı ve üstü olarak gruplara ayrılan çocuklara, temel matematik, Türkçe dersleri, genel sağlık bilgileri verilip, doğru rol model için meslekler tanıtıldı. Yaz okuluna katılan çocukların çok büyük bir bölümü hayatlarında ilk kez, Atatürk Müzesi, Akvaryum, Akdeniz Üniversitesi Konservatuarı ve Trafik Park gibi yerleri görme imkanı buldu. Yaz okulu kapsamında, Eğitimini yarıda bırakan öğrencilerin, aileleri ile görüşülerek; eğitimlerine devam etmeleri sağlandı. Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafede bir ritm çalışma grubu oluşturuldu. 14 çocuğun düzenli olarak bu atölyede ritm dersi aldı. Toplam 1 ay süren yaz okulunun kapanışında, ritm dersi alan 14 çocuk velilerine gösteri sundu.
(SÇ-SÇ-Y)

10.08.2017 10:14:26 TSI
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