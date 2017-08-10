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Karaman Belediyesinin Spor ve Kültür Merkezleri çalışmaları sürüyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:13
Karaman Belediyesinin Spor ve Kültür Merkezleri çalışmaları sürüyor
Karaman Belediyesinin Spor ve Kültür Merkezleri çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi tarafından yaptırılan Spor ve Kültür Merkezleri'nde sona yaklaşıldı.
Yürütülen çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Ev işlerinin verdiği yorgunluğu atmak isteyen veya öğrendiği işler ile aile bütçesine katkı sağlamak isteyen hanım kardeşlerimiz için hizmete sunduğumuz merkezlere yenilerini ekliyoruz. Larende Mahallesinde yapımı devam eden merkezimiz bin 442 metrekare alan üzerinde ve 350 metrekare kapalı alana sahip olacak. Osman Gazi Mahallesi'ndeki merkezimiz ise bin 942 metrekare alan üzerinde 350 metrekare kapalı alana sahip olacak. Her iki hanımlar spor ve kültür merkezini kısa sürede tamamlayıp Karamanımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
(MD-AH-Y)

10.08.2017 10:16:05 TSI
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