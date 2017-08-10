ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık çalışanlarına 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:14
Sağlık çalışanlarına 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi
Sağlık çalışanlarına 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü, "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında sağlık çalışanlarına eğitim verdi.
Van İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitime katılan araştırmacı Büşra Tapan Soğanda, istatistiklere göre Türkiye'de yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalan kadınların oranının yüzde 36 olduğunu söyledi. Soğanda, "İstanbul'da yaşayan kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddet yaşama oranı yüzde 36 iken, Orta Anadolu Bölgesinde yaşayanlar için bu oranın yüzde 43'tür" dedi.
Projenin uygulanacağı iller arasında Van ilinin de olduğunu ve bu sebeple harekete geçtiklerini ifade eden Soğanda, projenin amacının Sağlık Bakanlığının Türkiye'de kadınların insan haklarının korunması konusunda ortaya koyduğu çabalara katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.
Eğitime İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Can ve İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Yasemin Kuşak da katıldı.
(MSA-Y)

10.08.2017 10:16:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Atık bidonlardan sokak hayvanları için kulübe
YEREL

ATIK BİDONLARDAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE
Başkale Belediyesinden ilaçlama çalışması
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİNDEN İLAÇLAMA ÇALIŞMASI
Büyükşehir Belediyesinden okul seferberliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN OKUL SEFERBERLİĞİ
Çaldıran'da işgal edilen yollar tek tek açılıyor
YEREL

ÇALDIRAN'DA İŞGAL EDİLEN YOLLAR TEK TEK AÇILIYOR
Başarılı öğrencilerden İpekyolu Belediyesine ziyaret
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERDEN İPEKYOLU BELEDİYESİNE ZİYARET
Kayyum nikah kıyıp, 3 çocuk tavsiyesinde bulundu
YEREL

KAYYUM NİKAH KIYIP, 3 ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNDU
Belediyenin eski ana binası yıktırılıyor
YEREL

BELEDİYENİN ESKİ ANA BİNASI YIKTIRILIYOR
Genel Sekreter Semur'dan farkındalık ziyareti
YEREL

GENEL SEKRETER SEMUR'DAN FARKINDALIK ZİYARETİ
Gürpınar'da temizlik seferberliği
YEREL

GÜRPINAR'DA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Minik sporcular piknikte buluştu
YEREL

MİNİK SPORCULAR PİKNİKTE BULUŞTU
Van'ın çift dilli gazetesi yayın hayatına başladı
YEREL

VAN'IN ÇİFT DİLLİ GAZETESİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Saray beşik gibi sallanıyor
YEREL

SARAY BEŞİK GİBİ SALLANIYOR