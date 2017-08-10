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Sağlık çalışanlarına 'kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi



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VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü, "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında sağlık çalışanlarına eğitim verdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitime katılan araştırmacı Büşra Tapan Soğanda, istatistiklere göre Türkiye'de yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalan kadınların oranının yüzde 36 olduğunu söyledi. Soğanda, "İstanbul'da yaşayan kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddet yaşama oranı yüzde 36 iken, Orta Anadolu Bölgesinde yaşayanlar için bu oranın yüzde 43'tür" dedi.

Projenin uygulanacağı iller arasında Van ilinin de olduğunu ve bu sebeple harekete geçtiklerini ifade eden Soğanda, projenin amacının Sağlık Bakanlığının Türkiye'de kadınların insan haklarının korunması konusunda ortaya koyduğu çabalara katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Eğitime İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Can ve İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Yasemin Kuşak da katıldı.

(MSA-Y)



10.08.2017 10:16:44 TSI

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