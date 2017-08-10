YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Meral, Sarıveliler Belediye Başkanı Samur'u ziyaret etti

Vali Meral, Sarıveliler Belediye Başkanı Samur'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da ilçe gezilerini sürdüren Vali Fahri Meral, Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur'u ziyaret etti.

Vali Meral, belediye binası önünde Belediye Başkanı Hayri Samur ve belediye personeli tarafından karşılandı. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Samur, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği Vali Meral'e günün anısına yöresel kilim ve bir plaket hediye etti.

Belediye hatıra defterini imzalayan Vali Meral, ziyaretin anısına belediye personeli ile çektirilen toplu fotoğrafın ardından esnaf ziyareti için belediyeden ayrıldı. İlçede yer alan farklı meslek gruplarından birçok esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Meral esnaflara hayırlı, bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu. Çarşı ve esnaf ziyaretine istihdama yönelik ve yöredeki işsizliğin azaltılması, ekonomiye katma değer sunması bakımından önemli bir projeye öncülük eden Sarıveliler Belediye Başkanlığının yapmış olduğu tekstil atölyesini gezerek devam eden Vali Meral, buradaki çalışmaları yerinde inceleyerek işletme sahibi ile bir süre sohbet etti ve bereketli bol kazançlar diledi.

Vali Fahri Meral'in Sarıveliler gezisine daire müdürleri de eşlik etti.

(MD-AH-Y)



10.08.2017 10:17:28 TSI

NNNN

