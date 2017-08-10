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Karaman Valisi Meral, şehit ailesini ziyaret etti,



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Fahri Meral, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Vali Meral ilk olarak 1994 yılında Van'ın Erçiş ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Yahya Kızılay'ın ailesini ziyaret etti. Vali Meral, daha sonra 1992 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit olan Metin Yiğittop'un ailesiyle görüştü. Vali Meral, ziyaretlerde şehitlere Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Vali Meral'e İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Servet Türegün de eşlik etti.

(MD-AH-Y)



10.08.2017 10:21:27 TSI

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