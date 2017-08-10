YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de 'İl Koordinasyon' toplantısı

Hakkari'de 'İl Koordinasyon' toplantısı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin gelişimi için gerçekleşen ve ihtiyaç duyulan yatırımlar, genel sorunlar ve taleplerin görüşmesi amacıyla 'İl Koordinasyon' toplantısı düzenlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. HATSO Başkanı Servet Taş, Hakkari'nin kalkınması için bir araya geldiklerini belirterek, kentin kalkınması için devlet büyüklerinin ellerinde geleni yaptıklarını söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ise, Hakkari'nin gelişimini sağlamak amacıyla 2016 ile 2017 yılları arasında gerçekleşen, devam eden ve önümüzdeki yıllar için planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Vali Toprak, "Güvenlik güçlerimiz kendilerine verilen görevleri fazlasıyla yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımız da bu konuda gayet duyarlı bir noktaya geldiler. Yani devletlerinin yanında olup kendilerine zarar veren, kalkınmayı engelleyen bu terör hareketine tavırlarını koydular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ve HATSO Başkanı Servet Taş, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

(FT-MSA-Y)



10.08.2017 10:25:59 TSI

NNNN

