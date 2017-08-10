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Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Cheol Tekirdağ'da

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:29
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Cheol Tekirdağ'da
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Cheol Tekirdağ'da

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'a gelen Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cha Young Cheol, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.
Güney Kore Cumhuriyeti'nin Tekirdağ Büyükşehir sınırları içerisindeki sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Kadir Albayrak, Başkonsolos Cheol'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkonsolos Cha Young Cheol da Başkan Albayrak'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Kadir Albayrak, ziyaretin anısına Başkonsolos Cha Young Cheol'e Karacakılavuz el dokuması kilim hediye etti.
(MA-MEF-Y)

10.08.2017 10:31:40 TSI
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