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Kültür gezilerinden 26 bin kişi yararlandı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - "Kartepe Belediyesi Tarihe Dokun" temasıyla düzenlenen kültür gezileri projesi kapsamında 566 geziden 26 bin 836 Kartepeli yararlandı.

Kartepe Belediyesi, ilçe sakinlerini Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturuyor. "Kartepe İle Tarihe Dokun" temasıyla düzenlenen ücretsiz kültür turlarına Kartepeli vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Her yıl vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen illerin eşsiz ve doğal güzellikleriyle buluşan Kartepeliler rehber eşliğinde tarihe tanıklık etme fırsatı da buluyor.

Kartepe Belediyesi bu yıl, Kapadokya, Edirne, Bursa, İznik, Safranbolu, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Bilecik'e turlar düzenleyerek, vatandaşlarına ücretsiz ve konforlu seyahat imkanı sunmaya, Anadolumuzun miras kültürünü Kartepeliler ile buluşturmaya devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in göreve gelmesi sonrasında 566 kültür gezisi düzenledi. Bu gezilerden 26 bin 836 Kartepe'li faydalandı. Kartepe'de ikamet eden ve geziye katılmak isteyen vatandaşlar nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Kültür gezileri hakkında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bizim hizmet önceliğimiz insan. Şehirleri dönüştürürken, insanların da yaşam kalitelerinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda Kartepe'de önemli kültürel ve sanatsal faaliyetlere imza atıyoruz. Konferanstan, tiyatroya, sempozyumdan, festivale kadar daha birçok projeyi ilçemizde hayata geçirdik. Amacımız Kartepe'nin kültür sanat çıtasını daha da yükseltmek. Bu doğrultuda tarih dolu ülkemizin güzel şehirlerine günü birlik geziler düzenliyoruz. Tamamı konforlu araçlarla, rehberler eşliğinde düzenlediğimiz kültür turlarımızla insanlarımıza hem tarihi değerlerimizi hemde doğal güzelliklerini sunarak kaliteli ve faydalı vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Mevcut imkanlarımız doğrultusunda tüm hemşehrilerimin gezilerimizden faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(UK-İÇ)



10.08.2017 10:36:45 TSI

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