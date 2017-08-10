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Arıcılık kursunu bitirenlere belgeleri verilecek



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği arıcılık kursunu bitirenlere düzenlenecek törenle belgeleri verilecek.

Tarım İl Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Mustafa Erdoğan tarafından verilen 80 saatlik arıcılık kursunu başarıyla bitiren 35 kişi hem belge, hem de birer adet arı kovanı, körük ve özel elbise alacak. Belge ve arı kovanı dağıtım töreni 11 Ağustos Cuma günü saat 09.30 da İzmit Belediyesi'nin Durhasan Köyü'ndeki uygulama bahçesinde yapılacak. Törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da katılacak.

İzmit Belediyesi tarafından şimdiye kadar 4 kez arıcılık kursu düzenlendiği ve bu kurslara120 kişinin katılarak belge almaya hak kazandığı kaydedildi.

(UK-İÇ)



10.08.2017 10:37:01 TSI

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