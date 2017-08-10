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Dilara Bozan Dünya şampiyonasına gidiyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyespor sporcusu Dilara Bozan ümit genç ve 21 yaş altı bayan kota dalında Türkiye şampiyonu oldu. Bozan gösterdiği performans sayesinde seçmeleri atlayarak dünya karate şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Düzce'nin gurur kaynağı Düzce Belediyespor Kulübünün başarılı karate sporcusu Dilara Bozan, Gaziantep'de düzenlenen ümit genç ve 21 yaş altı bayan kota dalında tüm rakiplerini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. Bozan ortaya koyduğu başarılı performansı ile son kazandığı altın madalyaları ile birlikte milli takım seçmelerini atlayarak doğrudan Dünya Karate Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Dünya Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasında 21 Yaş Bayan kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona öncesinde kampa girecek başarılı karateci, İstanbul'da kamp yapan milli takım sporcularla birlikte çalışacak. Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu da Bozan'ın başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Sporcumuz bu turnuvada ona olan destek ve güvenimizi ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Amacımız sporcumuz ve kulübümüzün 2020 Tokyo Olimpiyatlarında temsil edilmesi, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Sporcumuz ve teknik ekibimizi başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(TT-İÇ)



10.08.2017 10:37:41 TSI

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