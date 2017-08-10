İzmit'te çorba imalathanelerine denetim
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit'te çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firmanın imalathanesi denetlendi.
İzmit'in 7 ayrı noktasında bulunan ve her ay 100 binden fazla kişinin yararlandığı çeşmelere çorba veren firmanın Körfez ilçesindeki denetime Belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Körfez Tarım İlçe Müdürlüğü ile Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri katıldı. Gece 02.00 de gerçekleşen denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Firma yetkililerine teşekkür eden İzmit Belediyesi yetkilileri, " Vatandaşlarımız çorba çeşmelerinden gönül rahatlığı içinde çorba içebilirler" dediler.
Yetkililer, çorba imalathanesinde sık sık denetim yapıldığını da bildirdiler.
(UK-İÇ)
10.08.2017 10:38:51 TSI
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