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Kayseri OSB Teknik Koleji eğitim faaliyetlerine başladı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:40
Kayseri OSB Teknik Koleji eğitim faaliyetlerine başladı
Kayseri OSB Teknik Koleji eğitim faaliyetlerine başladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM), Kayseri OSB'ye devredildi. Merkez, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji adıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılında faaliyetine devam edecek.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün katkılarıyla hazır hale getirilen ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında METEM adı altında faaliyetine başlanılan okul, sanayinin ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve nitelikli eleman ihtiyacının daha verimli, kaliteli ve beklenen ölçüde karşılanmasına sağlamak amacıyla, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın oluru ile, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan devir protokolü sonucu, MEB'den geri alınarak, Kayseri OSB'ye devredildi. Okul, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji adıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılında faaliyetine devam edecekç.
Okulun Özel Teknik Kolej haline dönüştürülmesinin amaçları hakkında bilgi veren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan;
"Ülkemizde ve dünyada yaşanmakta olan değişim ve gelişime ayak uydurabilmek için, aynı hızla mesleki ve teknik eğitime olan bakış açısında esaslı bir revizyona ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu kapsamda, genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin, onların bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını kazandıran mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin geleceği için hiç ihmal edilemeyecek kadar önemli bir mesele olduğunu, mesleki eğitimde temel beceri kazanımlarının kuvvetlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu, özel sektörün meslek eğitiminin tasarım sürecinden öğrenci istihdam edilene kadar işbirliği içinde ve tam bir ahenk içinde olmalarının büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu bilinçle Kayseri OSB'nin katkıları ile hazır hale getirilen; eğitim binaları, öğrenci yurdu, atölyeleri, laboratuvarları, spor kompleksleri ve diğer sosyal donatıları ile ülkemizin en modern fiziki imkan ve altyapısına sahip olan söz konusu okulun 2017-2018 eğitim - öğretim yılından itibaren Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'ne dönüştürülmek suretiyle, diğer özel teknik kolejlerde olduğu gibi, mesleki ve teknik eğitim-öğretim alanında öncü, örnek, farklı ve söz sahibibi kurum haline getirilmesini hedefliyoruz. Bu sayede sanayicinin emanetine sahip çıkılarak, ihtiyaç ve beklentilerini beklenen ölçüde karşılanacağına inanıyoruz" dedi.
2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 'Makine Teknolojisi', 'Elektrik-Elektronik Teknolojisi', 'Metal Teknolojisi' ve 'Mobilya ve İç Mekan Tasarımı' alanlarında faaliyet gösteren Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nde öğrenci kayıtlarına başlanmış olup, www.kayseriosbteknikkolej.org - 0 ( 352 ) 290 70 03 adres ve telefon numarasından iletişim kurulabilecek.
(SK)

10.08.2017 10:42:49 TSI
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