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Büyükşehir Kepez'de arsasını satıyor



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi'nde bulunan taşınmazını 8 milyon 981 bin 400 TL bedel üzerinden 24 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak ihale ile satışa çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi, satışa çıkardığı Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesinde bulunan toplam 14 bin 970,40 metrekare yüzölçümlü taşınmazını 24 Ağustos Perşembe günü Encümen Toplantı Salonu'nda ihale ederek Antalya ekonomisine kazandıracak.

Kütükçü Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmaz 8 Milyon 981 bin 400 TL bedel üzerinden satışa çıkarılacak. İhalesi yapılacak olan Belediye taşınmazı ile ilgili gerekli bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde (www.antalya.bel.tr) yayınlanıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



10.08.2017 10:43:18 TSI

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