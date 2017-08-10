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Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 10:41
Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu
Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'da yaşayan Edip Aydınlı, hobi olarak başladığı dansla, çeşitli organizasyonlarda sahne alarak geçimini sağlıyor.
Mısır Semahı diye adlandırılan gösteri ile sahne alan Aydınlı, internetten videolarını izleyerek figürlerini öğrendiği dansla etkinliklerin aranan ismi oldu.
Gösterilerinde Tennure adı verilen uzun, renkli elbiseler giyen Aydınlı, müzik eşliğinde Mısır Semahını icra ediyor.
Aydınlı'nın sahne aldığı gösteriler, yerli ve yabancı tatilcilerin beğenisini topluyor, dansı ilgiyle izleyenlerin sahneye çıkarak, figürleri tekrarlamaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturuyor.
Dansın, Arap kültüründe yaygın olduğunu söyleyen Edip Aydınlı, "Osmanlı'dan bu yana var olan bir dans, teknolojiyle birlikte dansa ışıklandırma eklenmiş, eğlence organizasyonlarında icra ediliyor" diye konuştu.
Marmaris'te düzenlenen Türk Gecelerinde semazenlik yaparak mesleğe adım attığını dile getiren Aydınlı, "videolar izleyerek bu dansı geliştirdim. Dansa kendimce bir şeyler kattım. Şuanda bu danstan kazandığım para ile geçimimi sağlıyorum. İnsanlar beğeniyor en çok başın dönmüyor mu diye soruyorlar" dedi.
(CC-MB-Y)

10.08.2017 10:43:31 TSI
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