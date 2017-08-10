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Sağlıklı yaşam aracı Didim'de



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mobil Sağlık Platform Sistemi dâhilinde hizmet veren Sağlıklı Yaşam Aracı Didim Altınkum sahilinde faaliyetlerine devam ediyor.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Didim Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde görevli Hemşire Sevgi Gürdal ve Emine Yıldırım mobil sağlıklı yaşam aracı ile Altınkum Yalı caddesinde vatandaşları bilgilendiriyor.

Altınkum Yalı caddesinde Sağlıklı Yaşam ve Hareketli Hayat , Organ Bağışı, Kanser Erken Tarama Metotları , Ağız ve Diş Sağlığının önemi konularında, eğitim etkinliği düzenlenerek, bilinçlendirme çalışmaları yapılarak vatandaşlara sağlıklı yaşamın önemini anlatan kısa filmler izletildi.

Mobil sağlıklı yaşam aracını ziyaret eden çocuklara diş fırçası ve macunu hediye edildi.

(HÇ-OD-MB-Y)



10.08.2017 10:43:49 TSI

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