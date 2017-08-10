Tramvay durağına çarpıp kaçtı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hafif ticari araç sürücüsü bir şahıs, tramvay durağına çarparak kaçtı.
Kaza, dün gece saatlerinde yaşandı. Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde seyreden 26 RK 639 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek Yıldız Tramvay Durağı'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle durağın camları kırılırken, araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise tramvay durağına çarpıp kaçan araç ile sürücüsünün peşine düştü.
(MSY-Y)
10.08.2017 10:45:18 TSI
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