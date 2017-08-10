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Vali Kaymak: "Birlikte akıl üretmeye çalışacağız"

- Vali Kaymak Bafra'da



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'u, Samsunluları ve sorunları tanıma, çözüm noktaları konusunda birlikte akıl üretmeye çalışacağız" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra Kaymaklığı ve Bafra Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretler sonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) yeni binasının açılışını yaptı.

Vali Osman Kaynak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kaymakamlık binası önünde Kaymakam Ali Fuat Türkel, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bünyamin Temür, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın ve daire amirleri tarafından karşılandı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından verilen brifing öncesi konuşan Vali Kaymak, "Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı ziyaret ederek, onlardan alacağımız bilgilerle Samsun'u, Samsunluları ve sorunları tanıma, çözüm noktaları konusunda birlikte akıl üretmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Belediye Binasına geçerek Başkan Şahin'den ilçe çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sonunda Vali Kaymak, beraberindeki heyetle birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yeni binasının açılışını yaptı.

(ŞU-SLH-Y)



10.08.2017 10:45:52 TSI

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