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Düğünde damada emzik, ayva ve merdane hediye ettiler



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gülşah-İbrahim Atasoy çiftinin düğününde damadın arkadaşları damada, emzik, ayva ve merdane hediye ettiler.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde gelinin oğlan evine geldiği esnada damat İbrahim Atasoy'un arkadaşları ağzına emzik verip, boynuna iple bağlı ayvayı astılar, eline de merdane verdiler. Damat ilk defa karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Bu arada gençlerin damadı hizaya getirmesi için geline vermeleri gereken merdaneyi niye damada verdikleri anlaşılamadı.(MA-EFE)



10.08.2017 10:45:54 TSI

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