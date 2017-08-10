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Kepez'de yeşil alan artıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, yeşil alan miktarı rekorunu, yeni parklarla çoğaltıyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü en fazla yeşil alan miktarına sahip olan ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Varsak Zeytinlik Mahallesi 7874 Sokak'a kazandırılan yeni park ile ilçeye yeni bir yaşam alanı daha ekleniyor. Vizyon projelerle Kepez'in değerine değer katan Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi'ne bin 300 metrekare büyüklüğünde bir semt parkı inşa ediyor. Yürüyüş alanları, pergoleler, çocuk oyun setleri, kamelya ve yeşil alanlarıyla mahalle ve çevresine hizmet verecek olan semt parkı, aynı zamanda ilçenin yeşil alan miktarına katkıda bulunacak.

Çevre düzenlemesi devam eden park çalışması yakın zamanda tamamlanarak şehre kazandırılacak.

(SÇ-SÇ-Y)



10.08.2017 10:46:52 TSI

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