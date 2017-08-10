YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayda 9 ton buz küpü satıyor

Ayda 9 ton buz küpü satıyor

- Sıcak havalar buz küpü satışlarını arttırdı



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz aylarında havaların aşırı sıcak olması buz küpü satıcılarının işine yaradı.

Buz küpüne olan talebin artmasıyla satıcılar da mesailerini arttırdı. Buz küpü sektörüne kısa zaman önce giriş yapan Yakup Öztürk, günde 300 kilogram buz küpü sattığını belirterek, "Havaların aşırı derecede ısınmasıyla buz satışlarında bir patlama oldu. Buz küpleri hijyenik, kaliteli ve el değmeden üretimi olan, insan sağlığını etkilemeyen pratik bir üründür. Buz küplerini marketler, restoranlar ve kafeler yoğun talep ediyor. Hijyenik açıdan el değmeden paketlendiği için insan sağlığına da gayet uygundur. Günlük 50 koli satışım var. Paketler halinde satılıyor. Günlük 300 kilogram buz küpü satıyorum. Bu da aylık 9 tona denk geliyor. Eskişehir'de 4-5 ay önce buz satışına başladım. Havaların ısınmasıyla birlikte ciddi bir satışım söz konusu. İlerleyen dönemlerde de kendim üretimini yapmayı düşünüyorum. Dönemsel bir ürün gibi gözükse de pazarda ciddi bir paya sahip. Onun için bu ürünü ilerleyen araştırma geliştirme çalışmalarımla daha iyi yerlere getireceğimi düşünüyorum. Adet fiyatını 1 buçuk liradan, kolisini de 18 liradan satıyorum. Buz küpü satmaktan çok memnunum. Gerçekten ciddi bir satış yakaladım ve gelir elde ettim" şeklinde konuştu.

(ÇAĞ-Y)



10.08.2017 10:47:18 TSI

NNNN

