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CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun ziyaretini değerlendirdi



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GİRESUN (İHA) - CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'a gelişiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililerine yoklama yaptığını söyleyen CHP Milletvekili Bektaşoğlu, "Oysa kendisinden, en azından, Karadeniz'i İç Anadolu üzerinden Akdeniz'e bağlayan Eğribel Tüneli'nin standartı yüksek ticaret yolu olarak yapılacağına, bu yolun ucundaki Giresun Limanı'nın atıl durumdan kurtarılacağına, Erzincan demiryolu hattının Tirebolu üzerinden sahildeki ilçelerden Trabzon'a bağlanacağına, Güney Çevre Yolu Projesi'nin ihale edileceğine, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tamamlanacağına, köy ve yaylalarımıza dair müjdeler vermesini beklerdik. Özellikle fiyatı 7-8 TL'ye kadar düşen ve önümüzdeki haftalarda pazara indirilecek olan fındığın bu sezonki akıbetini, hangi kurum tarafından hangi fiyatla alınacağın öğrenmek, hükümete dönük bir çağrı yapmasını isterdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın , Giresun'a gelişinde Milli Savunma Bakanı Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'ye yönelik tepkisi ve eleştirilerinin aklıllarda kaldığını da kaydeden CHP'li Milletvekili Bektaşoğlu "Oysa Sayın Erdoğan'ın bu ziyareti akıllarda, toplantıya katılanlardan yoklama alması ve Bakan Nurettin Canikli'ye katılımın az olması ve geçmiş seçimlerdeki oy kaybı nedeniyle yönelttiği eleştiriler ve tepkisiyle akılda kalmıştır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Giresun'da da güç kaybettiğini kendisine gösterilen ilgisizlikten anlamıştır. Giresun'da son seçimler ve referandumda başlayan dibe doğru düşüşünü 2019'daki seçimlerde de sürdürecek ve Giresun'da umduğunu bulamayacaktır" diye konuştu.

(AB-ÖS-Y)



10.08.2017 10:48:17 TSI

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