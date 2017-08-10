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'Termal Yol' projesi bakanlığa teslim edildi



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Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi ile Abide arasındaki 15 kilometrelik duble yolun ihale edilmesi ile, 'Termal Yo'l için ilk adımın atıldığı bildirildi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, hazırlanan talep dosyasının hedefine ulaşarak, müjdeli haberin alındığını belirtti. Özkan, "Ekibimizde bulunan Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Sındırgı AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla, Bigadiç Ak parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ile birlikte, İzmir AK Parti Milletvekili Avukat Hamza Dağ ve Balıkesir AK Parti Milletvekili Kasım Bostan bir araya geldik. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı makamında ziyaret ederek 'Termal Yol' projemizi takdim ettik. Projeye olumlu cevap veren sayın Bakan, bizlere beklediğimiz müjdeyi verdi. Bakanlıktan, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'a verilen talimata göre, ihalesi yapılan 15 kilometrelik Abide-Simav yoluna hemen başlanacağı, geri kalan 18 kilometrelik bölümünün ise 2018 yılında yapılacağını öğrendik" dedi.

Simav-Demirci yol ayrımı ve Düvertepe-Sındırgı-Bigadiç etabının yapımına, baraj yerinin değiştirilmesi sonunda bildirildi. (MEİ-EFE)



10.08.2017 10:48:33 TSI

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