Bağlık Caddesi kilitli parke ile yenileniyor
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi tarafından Maltepe Mahallesi'nde başlatılan kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen kilitli parke çalışmaları Maltepe Mahallesi Bağlık Caddesi'nde sürdürülüyor. Hava koşullarının elverişli olmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bağlık Caddesi'nde tahrip olan yolları kilitli parke çalışmaları ile yeniliyor. Baştan sona yenilenen cadde, yaklaşan olumsuz hava şartlarına karşı daha sağlıklı ve modern bir görünüme kavuşuyor.
(BCT-İÇ)
10.08.2017 10:53:47 TSI
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