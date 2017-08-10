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Katar Arapça yaz kursu sona erdi



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SAKARYA (İHA) - Katar Üniversitesi'nde düzenlenen yoğunlaştırılmış Arapça Yaz Kursuna katılan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri yurda döndüler.

Sakarya Üniversitesi ve Katar Üniversitesi arasında imzalanmış olan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Katar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancılara Arapça Öğretim Merkezinde düzenlenen kursa SAÜ İlahiyat Fakültesi'nden 20 öğrenci katıldı. Arapça konuşma, okuma ve yazmaya yönelik derslerin verildiği kurs 4 hafta sürdü. Öğrenciler ayrıca kaldıkları yurtlarda ikamet eden Arap öğrencilerle konuşarak pratik Arapçalarını geliştirme fırsatı buldular. Kurs sonunda öğrencilere sertifika verildi.

İlahiyat Fakültesi öğrencileri Katar'da kaldıkları süre boyunca Şeyh Faysal Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, el-Cezire Kanalı, Souq Wakef, Katara gibi mekanları ziyaret ettiler ve Katar kültürü ile ilgili bilgiler edindiler. Kursla ilgili düşüncelerini ifade eden İlahiyat Fakültesi öğrencileri, kursun çok faydalı olduğunu ifade ettiler. Öğrenciler, yaptıkları gezilerle ve ziyaretlerle Katar kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını sözlerine belirterek bu imkanı kendilerine sunan Sakarya ve Katar Üniversitesi yetkililerine teşekkür ettiler.

(BCT-İÇ)



10.08.2017 10:54:04 TSI

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