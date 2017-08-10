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''İklim Değişikliği Projesi'' protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği koordinatörlüğünde hazırlanan ''İklim değişikliğinde geliştirilmiş kapasite ve farkındalık ile daha iyi geleceklere'' projesinin protokolü imzalandı.

Bilecik Valiliği Toplantı Salonu'nda, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci ve Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ile proje ortakları arasında protokol imzalandı.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında Bilecik'te ilk hibe alan projenin amacı, iklim değişikliği konusunu bölgede etkin ve yenilikçi yöntemlerle bilgilendirmek, tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. 18 ay sürecek proje kapsamında, hedef grupların iklim değişikliği konusundaki mevcut farkındalık düzeyini belirlemek ve karbon ayak izi salınımlarını hesaplamak için anketler hazırlanacak ve uygulanacak.

(DA-Y)



10.08.2017 10:55:46 TSI

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