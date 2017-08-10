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Başkan Yağcı, İşitme Engelliler Bayan Milli Futbol Takım oyuncusu Aktaş'la bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İşitme Engelliler Bayan Milli Futbol Takımına davet edilen Küplüspor Bayan Futbol Takımı oyuncusu Özlem Aktaş'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Aktaş'a, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Nusret Tosun, Küplüspor Kulüp Başkanı Hüseyin Demirbaş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bilecik'imizin gururu olan Özlem Aktaş Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi başarılı bir şekilde temsil etti. Ayrıca şampiyonada Çin ile yapılan mücadelede 25 metreden atmış olduğu gol turnuvanın en güzel golü seçilmiş. İlimizi başarılı bir şekilde temsil eden kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Belediye Başkanı Selim Yağcı ziyaretin sonunda, başarılı sporcu Özlem Aktaş'tan Milli Takım forması hediyesi alırken, sporcu Aktaş'a, tablet hediye etti.

(DA-Y)



10.08.2017 10:58:36 TSI

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