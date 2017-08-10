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50 yıllık 'kağnı arabaları' ile dekor edilen iş yeri ilgi odağı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kayaköy'de bir işletmenin dekoru için orjinal kağnı kullanması ilgi çekiyor.

Hisarcık-Gediz yolunda bulunan Kayaköy'de yol kenarına açılan iş yerinde yaklaşık 50 yıllık 2 adet kağnı, yine 50 yıllık eski usul ayran fıçısı, idare lambası, aliminyum bakır, bölgede eskiden 'köfün sepet' diye bilinen fındık ağacından yapılma sırt taşıma aleti, içleri samanla doldurulmuş ve kağnı üzerine oturtulmuş kadın,erkek ve çocuk kuklaları müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor.

İşletme sahibi Ferdi Dağaşan, ''İşyerimizi farklı bir konseptte açmak istedik. İşletmemiz aile şirketi. Annem, babam, kardeşlerimle beraber 5 kişi çalıştırıyoruz. 50 yılık kağnıları bulup buraya getirmek kolay olmadı. Kağnılar ve diğer dekor malzemelerimizin tamamı orjinal ve en az 50 yıllıklar. Ayrıca 1940 yılından kalma gelin çeyiz sandığı, İçlerini samanla doldurduğumuz ve boyutlarını bire bir yaptığımız kuklalarımızın elbiseleri de 50 yıldan fazla kullanılmış'' dedi.

İş yerinin dolap taştığını dile getiren Dağaşan, ''Amacımız kültür abidesi olan Gediz ilçesine bağlı Kayaköyümüzde güzel bir nostalji ortamı oluşturmaktı. Bunu yaptığımıza inanıyorum. Yoldan gelen geçenler durup fotoğraf çektiriyorlar. Bunun yanında eşsiz lezzeti olan etli ve kıymalı pidemizi ve yöremize has tadı olan çayımızı içiyorlar. Ayrıca çocuklar için var olan oyun parkında çocukları gönüllerince eğleniyor. İşletmemizin önü piknik yapılacak şekilde düzenlendiği ve su kaynağı bol olduğu için özellikle hafta sonları mangal yapanlarla dolup taşıyor'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



10.08.2017 10:58:49 TSI

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