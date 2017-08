YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altaç'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayın yapan Focus dergisine verdiği röportaja ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birileri Türkiye karşıtı algı operasyonu yapıp ülkeye karşı negatif operasyon sürdürürken, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gelişen, büyüyen ve 2023 hedeflerine doğru yürüyen Türkiye'nin öne set çekmeye yönelik olduğunu savundu. Bu gibi açıklamaların bir siyasi parti liderinden gelmesinin esef verici olduğunu anlatan Altaç, "Bu ülkenin vatandaşlarından oy alarak ve belli bir kesime hitap eden bir genel başkanın açıklamaları doğrusu kendi ülkesini karalamaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman dergisine vermiş olduğu röportajı neye istinaden verdi. Kılıçdaroğlu hangi akla hizmet ediyor. Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenler üst aklın projeleridir bunlar. CHP'nin Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine bugüne kadar hiçbir katkısı olmamıştır. Üstüne üstlük dışarıya ülkemizi şikayet ederek, ülkemize en büyük kötülüğü yapıyorlar. Türkiye'yi sağa sola, başka ülkelere şikayet etmek için yollara düşenleri milletimiz affetmeyecektir. Bu, Türkiye'ye karşı bir haksızlıktır. Türkiye'nin son derece güvenli bir ülkedir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, Alman tatilcilerin ülkede can ve mal güvenliğinin olmadığını iddialarına da tepki gösteren Altaç, şunları kaydetti:

"Ülkemizi karalamak turizmciye fatura ödetmektir. Bu açıklamalar turizm vesilesi ile ülke ekonomisine balta vuruyor. Ülkemiz Herkesin rahatlıkla gelip ziyaret edebileceği, turistik amaçlarla Türkiye'nin her köşesini gezebileceği bir yerdir. Türkiye'nin her şehri en az Londra, Paris, Roma ve Berlin kadar güvenlidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tüm halkımızdan özellikle turizmcilerden özür dilemeye davet ediyorum."

