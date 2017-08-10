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Eskigediz'e itfaiye aracı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde hizmete başlayan itfaiye aracı için çarşı meydanında kurban kesilip dua edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından birlik üyesi olan Eskigediz Belediyesi'ne hibe edilen itfaiye aracının yapılan tanıtım törenine, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Avni Kula, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İtfaiye aracı hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Ercan Şimşek, "Eskigediz Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren halka daha iyi, daha hızlı ve daha verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bazen belediyemizin imkanları doğrultusunda kendi bütçemizden alıyoruz, kimi zamanlarda da böyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca bizlere hibe ettiği şekliyle araç ve ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bu faaliyetlerimizde bizlerin tek amacı var. Değerli Halkımızı, hizmetin daha iyisi daha verimlisi ve daha kalitelisiyle buluşturmaktır. Bu aracımız Türkiye Belediyeler Birliği'nden talebimiz üzerine hibe olarak gönderilmiştir. Aracın bizlere ulaştırılmasında ve hibe edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Beldemize ve tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum " dedi.

Yapılan törenin ardından kurban kesilip, dua edildi ve lokma ikramı yapıldı.(YD-EFE)



10.08.2017 11:03:51 TSI

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