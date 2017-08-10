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Konya iş dünyasından Konyaspor'a destek

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:06
Konya iş dünyasından Konyaspor'a destek
Konya iş dünyasından Konyaspor'a destek

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada; taraftarıyla, futbol kulübüyle büyük bir şehrin takımı olan Atiker Konyaspor'un başarısının gölgelenemeyeceği ifade edildi.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Hüseyin Çevik, KSO Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, "Atiker Konyaspor futbol takımımız Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Süper Kupa'yı da kazanarak aynı sezonda iki büyük kupa kazanma başarısı göstermiştir. Böylesine önemli iki kupayı Konya'ya getiren başta futbolcular, teknik kadro ve idari kadro olmak üzere Konyaspor'a destek veren tüm taraftarlarımızı Konya iş dünyası olarak tebrik ediyoruz. Konyaspor'un bu başarısı; yıllardır '3 büyükler' olarak lanse edilen ve ülke futbolumuzun kısır bir döngü içine sokulmasına sebep olan İstanbul hegemonyasına karşı Anadolu'nun başarılı olacağını göstermiştir. Ülke futbolunun hem kulüpler bazında hem de milli takım bazında yurt dışında kalıcı başarıyla temsil edilmesi açısından Anadolu futbolunun desteklenmesi, Türk futboluna gönül veren herkesin görevi olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere lig şampiyonluğu kazanan takımlarımızın da Anadolu kulüplerinin desteklenmesi için daha sağduyulu yaklaşımlar sergilemesi gerekmektedir. Atiker Konyaspor, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Süper Kupa'yı kazanması Türk futbolu açısından takdir edilmesi gereken bir gelişme iken daha çok maç içinde ve maç sonunda gerçekleşen olayların konuşularak temsilcimizin başarısının gölgede bırakılmaya çalışılması kabul edilemez. Konya iş dünyası olarak Atiker Konyaspor'un başarısının arkasındayız. Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından yine tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı da kazanarak önümüzdeki yıl ülkemizi UEFA Avrupa liginde temsil edecek takımımıza bir kez daha başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.
(AH-Y)

10.08.2017 11:09:05 TSI
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