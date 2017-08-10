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Derbent için kadastro güncellemesi istendi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, İlçe Tapu Müdürü Remzi Uğur ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Öz, Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürü Kenan Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürü Kenan Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, İlçe Tapu Müdürü Remzi Uğur ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Öz, Çiftçi'ye 'Hayırlı Olsun' dileklerini iletti. Derbent'in kadastro sorunlarının da konuşulduğu görüşmede ilçe için 22/a kadastro güncelleme çalışmalarının yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, "İlçemiz için tapu ve kadastro sicilini kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespitinin güncellenmesi daha doğru olacaktır. Tapusuz arazilerin tapuya bağlanması ve eski tapulu arazilerin de haritaya dahil edilmesini istiyoruz. Böylece taşınmaz mal mülkiyetini de devlet güvencesi ve kayıt altına almış oluruz" dedi.

Kadastro güncellemesinin gerekliliğine dikkat çeken Acar, Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürü Kenan Çiftçi'den bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Acar, Çiftçi'ye yeni görevinde de başarılar diledi.

Derbent heyetinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürü Kenan Çiftçi ise gerekli incelemenin yapılacağını dile getirdi.

(AH-Y)



10.08.2017 11:12:50 TSI

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