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Ağrı'da ücretli öğretmen başvurusu başladı



AĞRI (İHA) - Ağrı'da ekders ücret karşılığı ücretli öğretmen ve vekil öğretmen başvuruları başladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez İlçeye bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. Maddesine göre ücretli öğretmen ile 657 sayılı kanunun 86. Madde doğrultusunda; vekil öğretmen görevlendirilmeleri yapılacaktır. Görevlendirmeler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere; Eğitim Fakültesi Mezunlarından 2017 (KPSS-P 121) Beden Eğitimi (BESYO), Müzik ve Görsel Sanatlar, Felsefe Grubu, İlahiyat Fakültesi Mezunu olanlar ise (P-10) alan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır. Ücretli ve vekil Öğretmen görevlendirmelerinde şartları şöyle Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, (BESYO), Müzik, Görsel Sanatlar ve Felsefe Grubu mezunu olanlar, Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarihli ve 1985 sayılı yazıları doğrultusunda yapılacaktır. Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır. Görev alacak olan öğretmenlerin mazeretsiz olarak görevden ayrılamayacaklardır. Görev verilip göreve gitmeyenlerin sıra hakkını kayıp etmiş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir. Görevlendirildiği halde 3 gün içinde görevine başlamayanın yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır. Vekil öğretmenlik için sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olup, alan puan sıralaması doğrultusunda; asker ve ücretsiz izne ayrılan köy öğretmenlerin yerine ihtiyaca göre kura çekilecektir. Başvurular 05-12 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvurular sistem üzerinde alınacaktır. Başvuruları onaylamak için istenilen belgeler müdürlüğümüz atama şubesine teslim edilecektir. Başvuru sahiplerinin güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra, KPSS Puan üstünlüğüne göre görevlendirmeleri yapılacaktır. Ön lisans mezunları ve yukarıda belirtilen Fakülte mezunları dışında, diğer Fakülte mezunlarının müracaatları alınmayacaktır. İhtiyaç duyulduğunda yeni bir duyuru yapılacaktır"denildi.

(RÇ-Y)



10.08.2017 11:14:33 TSI

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