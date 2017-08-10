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Birecik'te Buğday Pazarının temeli atıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, önümüzdeki günlerde açılması planlanan devlet hastanesinin yakınında bulunan buğday pazarının hastane hijyenine zarar vermemesi için yapılacak olan yeni Buğday Pazarının temeli atıldı.

İlçe merkezine 6 kilometre mesafede kurulacak Buğday Pazarı'nın temel atma törenine, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Yener Umul, Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit, Birecik Müftüsü Bayram Oyan, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, meclis üyeleri, muhtarlar, AK Parti teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, temel atma törenindeki konuşmasında, ilçeye kazandırılan 200 yataklı devlet hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Hastaneler, sterilliği en üst düzeyde olması gereken yerlerdir. Hastanenin karşısında buğday pazarı bulunması hem hastaların sağlığı açısından sıkıntı olur hem de Birecik'e yakışmazdı. Biz de düşündük ve buğday pazarı ile hayvan pazarını bu bölgeden taşımaya karar verdik" dedi. Birecik'in geliştiğini, büyüdüğünü vurgulayan Başkan Pınarbaşı, "20-30 yıl önceki Birecik değiliz. Mevcut pazar yeri 5 dönüm arazi üzerindeydi, bugün temelini attığımız yeni pazarımız 50 dönüm arazide olacak. Son sistem ve modern, içinde her türlü sosyal imkanları olan bir buğday pazarı olacak. Tabi burada en çok esnafımız rahat edecek. Eski buğday pazarında çok dar bir alanda hizmet veriyorlardı. Arabaların girip çıkması zor olan bir alanda, ürünlerin depolanmasının bile mümkün olmadığı bir ortam vardı. Şimdi her birinin 250 tona yakın ambarı olacak. Esnafımız rahatça ticaretini yapacak" diye konuştu.

Buğday pazarı esnafının bu hizmeti hak ettiğini belirten Başkan Pınarbaşı, şöyle devam etti: "Biz buğday pazarını taşıma kararı almadan önce buradaki esnafımızla oturduk, yer tespitini birlikte yaptık. Çünkü onların memnuniyeti ve onayı bizim için değerliydi. En doğru yerde, en doğru seçimi yaptığımıza inanıyorum. Bu güzel hizmetin hayırlara vesile olması diliyorum. Birecik halkımıza daha güzel hizmetleri yapmayı Allah'ım bize nasip etsin. Allah bizi utandırmasın."

Konuşmaların ardından yeni buğday pazarının temeli kurban kesilerek, dualar eşliğinde atıldı.

(AK-SD-Y)



10.08.2017 11:14:40 TSI

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