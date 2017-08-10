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Cezaevinde kır düğünü



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren kır düğün salonu vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki Şehit İsmail Daler Uygulamalı Sosyal Tesisleri kır düğün salonu olarak hizmetine devam ediyor. Sosyal tesis 2013 yılından bu yana kır düğün salonu konseptinde organizasyonlar yapıyor. Açık Ceza İnfaz Kurumu yanındaki sosyal tesis düğün ve sünnet yapmak isteyen tüm vatandaşlara açık. Hem hizmet hem de kalite olarak örnek olan sosyal tesiste çalışan hükümlüler meslek sahibi olma imkanı da buluyor. 2017 yılı rezervasyonlarının devam ettiği sosyal tesis açık havada düğün yapmak isteyen misafirleri bekliyor.

(AS-Y)



10.08.2017 11:16:22 TSI

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