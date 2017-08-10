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Aşut'tan, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne kutlama



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin'de uyuşturucu ile mücadelede gösterilen üstün performans dolayısıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ve tüm teşkilat çalışanlarını kutladı.

MTSO Başkanı Aşut, Mersin'in uyuşturucuyla mücadelede elde ettiği başarı üzerine bir mesaj yayınladı. Mesajında, küreselleşen dünyada sınır kontrollerinin öneminin daha da arttığına dikkat çeken Aşut, "Sınırlarımızın korunması rekabetçi yapımızın korunması demektir. Bugün artık ülkeler yarışıyor, şehirler yarışıyor, sektörler, kişiler yarışıyor. Biraz acımasız bir dünyada ayakta kalabilmemiz için kaçağın önüne geçilmesi, rekabetçi yapının korunmasının önemi de her geçen gün artıyor" dedi.

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü Gümrük Muhafaza ekiplerinin önemli başarılara imza attığını vurgulayan Aşut, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Fikret Erol'un göreve başladığı günden bu yana ekibiyle birlikte birçok önemli başarılara imza attığına bilfiil şahit olduk. Yalnızca uyuşturucu ile mücadelede değil, kaçakçılığın her alanında sergiledikleri üstün performans takdire şayandır. Yürüttükleri çalışmalar, kurdukları güçlü işbirliği ve istihbarat mekanizmaları, hızlı ve güvenli ticaretin sağlanabilmesi, vergi kayıplarının ve kaçakçılık faaliyetlerinin en aza indirilebilmesinin de teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Mersin'in, geçmişinden bu güne kadar öne çıkan dış ticaret kenti olma özelliği ile birçok transit hat üzerinde bulunduğuna işaret eden Aşut, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mersin, bu nedenle başta uyuşturucu olmak üzere birçok kaçakçılık faaliyeti adına da risk taşımaktadır. Bu nedenle kentimizde bu alanda atılan mücadele adımları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesile ile gösterdikleri üstün performans ile bu riskleri minimize eden başta Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Fikret Erol olmak üzere tüm ekibini daha kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

(KYM-Y)



10.08.2017 11:16:24 TSI

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