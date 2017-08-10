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Başkan Tutal'a Kırım bayrağı hediye edildi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - İzmir Kırım Türkleri Derneği tarafından Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a Kırım bayrağı hediye edildi.

Seydişehir Belediyesinin gerçekleştirdiği Kalkınma Şöleni kapsamında Seydişehir'e gelerek şölende sahne alan İzmir Kırım Türkleri Dans gurubu tarafından getirilen bayrak Kırım Türkü olan Mustafa Sarıkamış'a, Başkan Tutal'a takdim edilmek üzere verilmişti. İzmir Kırım Türkleri Derneğinden Belediye Başkanı Mehmet Tutal adına bayrağı teslim alan Mustafa Sarıkamış Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret ederek bayrağı kendisine takdim etti.

Kırım Türkleri Derneği adına şükranlarını sunan Mustafa Sarıkamış, "Cumhurbaşkanımızın fikir dostlarından Dünya Kırım Türkleri Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Kamil Berse beyin size selamı var. Kendileri de sizi ziyaret etmek için gelecekler. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Konya veya Seydişehir'de, Seydişehir Belediyesi ile birlikte bir organizasyon düzenlemeyi düşünüyoruz" dedi.

Kırım Türkleri Dernekleri ile her konuda birlikte çalışmalar yaptığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Sizlerle birlikte gerek Seydişehir'de uyguladığımız hizmetler noktasında, gerekse uygulanan projelere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Mazlum Müslümanların ve Türk Dünyasındaki sıkıntılarının paylaşılması, bunun duyurulması noktasında da birlikte çalıştık. Kırım Türklerinin Seydişehir'deki örgütlenmesi noktasında elimizden gelen desteği sizlere vermeye çalışıyoruz. Sizleri tanıdığımız günden bu güne maddi bir çıkar beklemeksizin Kırım Türkleri için mücadele ediyorsunuz. Bu düşünceniz ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AH-Y)



10.08.2017 11:17:40 TSI

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